Nicolae Drăgan, polițistul de 25 de ani care a murit împreună cu colegul său, după ce au fost loviți de o mașină la Sîngerei, a fost condus astăzi pe ultimul drum. În semn de ultim omagiu, o coloană de mașini de serviciu cu girofarurile pornite s-au deplasat spre cimitir. Totodată, ministrul Afacerilor Interne, dar și șeful Poliției Naționale au fost prezenți și ei.

Mai multe echipaje ale poliției au format o coloană pentru a-i aduce un ultim omagiu agentului de patrulare, care a fost înmormântat astăzi. Imaginile surprind momentul în care autospecialele se deplasează spre locul ceremoniei funerare.

Sursa video: Facebook.com/TVNord

Cu flor în mâini, ministrul Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, dar și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, au venit să-i aducă un ultim omagiu polițistului.

Sursa video: Facebook.com/Nordnews

Cum s-a produs accidentul

Tragedia de la Sîngerei s-a produs pe 23 iunie, în satul Grigorăuca, în timpul unei misiuni de serviciu desfășurate de doi agenți de patrulare. Potrivit informațiilor oferite de poliție, aceștia se aflau pe acostament, în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase conectate.

În acel moment, un automobil condus de un bărbat a părăsit carosabilul și a intrat violent în cei doi polițiști. Impactul a fost extrem de puternic, iar agenții au fost grav răniți.

Cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Sîngerei, unde au fost internați în stare critică și supuși intervențiilor chirurgicale. În ciuda eforturilor medicilor, ambii au decedat la scurt timp. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.

Primele concluzii ale anchetatorilor

Șoferul automobilului care a lovit doi polițiști de patrulare în raionul Sîngerei ar fi adormit la volan înainte de producerea accidentului. Aceasta este versiunea preliminară luată în calcul de anchetatori, potrivit declarațiilor făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

PG a pornit un proces penal

Procuratura Generală a pornit o cauză penală. Procurorii din cadrul Oficiului Sîngerei al Procuraturii Bălți urmează să înainteze în instanță un demers privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile pentru șoferul care se afla la volan.

Cine sunt victimele

Potrivit autorităților, victimele sunt Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani.

Citeste si : LIVE TEXT Impact devastator la Sîngerei: Doi polițiști de patrulare au fost loviți de un automobil: sunt în stare extrem de gravă. Imagini care vă pot afecta emoțional - VIDEO

Câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști

Statul va acorda câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști care și-au pierdut viața la Sîngerei. Anunțul a fost făcut miercuri de către Alexandru Munteanu la ședința guvernului. Premierul a precizat că banii vor fi alocați din fondul de rezervă al guvernului, în contextul tragediei în care doi polițiști au murit în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.