Un șofer s-a filmat în timp ce circula pe acostament pentru a evita ambuteiajul de pe strada Balcani din Chișinău, apoi s-a lăudat cu isprava pe TikTok. În timp ce încălca regula de circulație, un alt șofer a încercat să-i blocheze calea, iar acesta a oprit. Imaginile se încheie în acel moment.

„Uite cum îi întrec pe toți”, spune șoferul în timp ce înaintează pe acostament. Pe videoclip a mai adăugat mesajul „Mă grăbeam că îmi naște mâța”.

În imagini se vede cum acesta părăsește banda de circulație și înaintează pe acostament, trecând pe lângă mașinile care staționau în ambuteiaj.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au declarat că cazul a fost înregistrat. Șoferul urmează să fie identificat, iar după stabilirea identității acestuia, va fi sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație.

S-a filmat conducând și cu viteză excesivă

Acesta a publicat și un alt videoclip în care se filmează la volan. De această dată, imaginile surprind o deplasare cu viteză mult peste limita admisibilă.