Procuratura generală a pornit o cauză penală în cazul tragicului accident în care doi polițiști au fost loviți mortal de o mașină, ieri, la Sîngerei. Procurorii din cadrul Oficiului Sîngerei al Procuraturii Bălți urmează să înainteze în instanță un demers privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile pentru șoferul care se afla la volan. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii de la Procuratura Generală.

Potrivit PG, pe numele acestuia a fost pornită o cauză penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce mijlocul de transport.

Șoferul a fost reținut

Șoferul care a provocat accidentul tragic de la Sîngerei a fost reținut ieri de organele de drept. Bărbatul are 51 de ani și se deplasa pe drumul Chișinău–Drochia în momentul producerii tragediei.

Striviți între două mașini. Cum s-a produs tragedia

Tragedia de la Sîngerei s-a produs ieri, în satul Grigorăuca, în timpul unei misiuni de serviciu desfășurate de doi agenți de patrulare. Potrivit informațiilor oferite de poliție, aceștia se aflau pe acostament, în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase conectate.

În acel moment, un automobil condus de un bărbat a părăsit carosabilul și a intrat violent în cei doi polițiști. Impactul a fost extrem de puternic, iar agenții au fost grav răniți.

Cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Sîngerei, unde au fost internați în stare critică și supuși intervențiilor chirurgicale. În ciuda eforturilor medicilor, ambii au decedat la scurt timp.

Cine sunt victimele

Potrivit autorităților, victimele sunt Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani.

Citeste si : LIVE TEXT Impact devastator la Sîngerei: Doi polițiști de patrulare au fost loviți de un automobil: sunt în stare extrem de gravă. Imagini care vă pot afecta emoțional - VIDEO

Câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști

Statul va acorda câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști care și-au pierdut viața la Sîngerei. Anunțul a fost făcut astăzi de către Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Premierul a precizat că banii vor fi alocați din fondul de rezervă al guvernului, în contextul tragediei în care doi polițiști au murit în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Citeste si : Familiile celor doi polițiști decedați la Sîngerei vor primi câte un milion de lei din partea statului: anunțul premierului

Moment de reculegere la nivel național

În memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața ieri în tragicul accident de la Sîngerei, toate autospecialele de poliție din țară au pornit simultan semnalele acustice astăzi, la ora 09:00. Potrivit Poliției Naționale, momentul simbolic este dedicat sacrificiului și devotamentului colegilor căzuți la datorie.