13 kilograme în minus în doar trei luni, de la 70 la 57 de kilograme. Acesta este rezultatul obținut de Svetlana Sainsus după ce a urmat programele alimentare Colibri Diet. Fără pastile, ceaiuri de slăbit sau soluții „minune”, Svetlana a ales un plan alimentar structurat, cu meniuri și porții stabilite, pe care l-a urmat cu consecvență.

Pentru Svetlana Sainsus, procesul a însemnat un plan alimentar structurat, porții clare și, mai ales, consecvență. În trei luni, ea a ajuns de la 70 la 57 de kilograme, urmând programele alimentare Colibri Diet.

Poza de referință/ Arhiva Svetlanei

Un plan clar, nu o dietă-minune

Unul dintre motivele pentru care multe persoane renunță la procesul de slăbire este lipsa unui plan concret. Ce să mănânci? În ce cantitate? Cum să îți organizezi mesele?

Colibri Diet pornește tocmai de la această nevoie: programe alimentare structurate, cu meniuri și porții stabilite, astfel încât alimentația să fie mai ușor de organizat și de urmat.

De la 70 la 57 de kilograme

Pentru Svetlana Sainsus, rezultatul a însemnat 13 kilograme în minus în decurs de trei luni. Povestea ei a devenit, de-a lungul timpului, un exemplu pentru femeile care își doresc să înceapă o schimbare și caută o metodă mai organizată de a-și gestiona alimentația.

Poza de referință/ Arhiva Svetlanei

Cât costă programele Colibri Diet?

Programele Colibri Diet pornesc de la 9,99 euro, oferind o alternativă pentru femeile care își doresc un plan alimentar structurat fără costurile ridicate.

Poza de referință/ Arhiva Svetlanei

Există mai multe variante de programe, concepute pentru obiective și necesități diferite, astfel încât fiecare persoană să poată alege opțiunea care i se potrivește.

*Acest articol este un produs comercial