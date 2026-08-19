Accident grav la Anenii Noi. O mașină a fost cuprinsă de flăcări, iar un motociclist a fost surprins întins pe carosabil. Imaginile video au fost trimise la redacția noastră și surprind momentul de după impact. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că vor reveni cu detalii.

*Știre în curs de actualizare

În înregistrare se vede cum automobilul arde pe jumătate, iar pe șosea se află un motociclist. În apropiere pot fi observate mai multe resturi ale motocicletei.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele în care s-a produs accidentul și nici dacă sunt sau nu victime.