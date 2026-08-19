Premierul Vasile Tofan anunță că majorarea salariilor bugetarilor va fi amânată până la 1 ianuarie 2027, motivând că bugetul nu dispune, deocamdată, de resursele necesare. Guvernul își cere scuze pentru întârziere și promite că, începând din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut de până la 20 de mii de lei vor primi o plată unică, în funcție de domeniul în care activează. Anunțul vine după ce zeci de profesori au protestat în Piața Marii Adunări Naționale, cerând majorarea salariilor din educație și apropierea acestora de nivelul salariului mediu pe economie.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Scopul acestei reforme este să rezolve o serie de probleme care se trag de mulți ani, să asigure o majorare a salariilor pe termen lung. Înțelegem supărarea oamenilor, că implementarea este înceată”.

Scuze din partea guvernului

Premierul și-a cerut scuze din numele guvernului că majorarea salariilor nu va fi făcută din toamnă și a subliniat că bugetul nu are resurse.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM:„Da, legea trebuia făcută în septembrie, nu s-a reușit. Bugetul nu are resurse și trebuie să venim cu o politică fiscală nouă ca să creștem încasările și să acoperim necesitățile”.

Salarii mai mari din 1 ianuarie 2027

Potrivit premierului, noua lege a salarizării urmează să intre în vigoare, iar majorările salariale vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Mai devreme nu este posibil, nici financiar, nici administrativ”.

Până atunci, în luna octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei vor primi o plată unică. Pentru această măsură, Guvernul va aloca 560 de milioane de lei.

plată unică/ gov.md

Astfel:

angajații din învățământ – personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar – vor primi câte 4 000 de lei;

angajații din sectorul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3 000 de lei;

angajații din sectorul tehnic vor primi câte 2 000 de lei.

domenii/ gov.md

Ce schimbări sunt pregătite în legea salarizării

Premierul a anunțat și mai multe modificări care urmează să fie introduse în legea salarizării.

Una dintre acestea prevede majorarea salariului de bază, care ar urma să reprezinte cel puțin 70% din remunerația totală, în timp ce partea variabilă ar urma să fie limitată la 30%.

legea salarizării/ gov.md

Autoritățile propun și corectarea inechităților salariale prin reducerea diferențelor dintre cele mai mici și cele mai mari salarii din sectorul bugetar.

De asemenea, sporul de performanță nu va putea depăși 4% din salariul de bază, iar sistemul de acordare a premiilor unice urmează să fie modificat. Totodată, vor fi reduse valorile de referință utilizate în sistemul de salarizare.

Profesorii au protestat în PMAN

Zeci de profesori au ieșit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, cu pancarte în mâini, pentru a protesta. Potrivit președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că majorarea salarială anunțată pentru 1 septembrie nu are, deocamdată, o soluție concretă. Sindicaliștii spun că au discutat subiectul inclusiv cu reprezentanții Ministerului Educației, însă nu au ajuns la un acord. Profesorii cer ca salariile din educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, acum fiind un decalaj de 20 la sută, potrivit sindicaliștilor.

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Dan Perciun, huiduit de protestatari

În timpul discursului, ministrul Educației a fost huiduit de protestatari și n-a fost lăsat sa-și termine declarațiile în fața mulțimii. Perciun a vorbit despre investițiile realizate în domeniul educației și despre revendicările profesorilor care au fost soluționate în urma discuțiilor cu sindicatele. Însă, ministrul nu a fost lăsat să-și încheie discursul, fiind huiduit de profesorii nemulțumiți.

„Ridicați salarii și nu umblați cu bombonica”/„Lumea are de hrănit copii, familia”, strigau protestatarii.

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Noua lege a salarizării

Discuțiile au loc în contextul în care, săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că majorările salariale pentru bugetari, prevăzute în noua lege a salarizării, nu vor fi aplicate din septembrie, așa cum fusese anunțat anterior. Potrivit Executivului, proiectul de lege ar putea fi modificat înainte de aprobare.

Despre noua lege a salarizării a anunțat în luna iunie fostul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță. Între timp, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se află în consultare publică până pe 21 august.