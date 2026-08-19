Un mural dedicat operei lui Ion Creangă a fost realizat pe strada care îi poartă numele, în sectorul Buiucani al capitalei. Lucrarea, cu o lungime de 120 de metri, reunește personaje și scene inspirate din celebra operă „Amintiri din copilărie”. Inițiativa este apreciată de chișinăueni, care spun că astfel de proiecte dau culoare orașului și contribuie la promovarea patrimoniului cultural.

Fragmente din „La cireși”, „Pupăza din tei” și „La scăldat” pot fi admirate acum pe strada Ion Creangă din capitală. Într-o manieră artistică, sunt ilustrate scene îndrăgite din „Amintiri din copilărie”, precum momentul în care se fură cireșe sau celebra întâmplare cu pupăza din tei.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Pe această porțiune a peretelui este ilustrată o scenă din opera „La scăldat”, în care îl regăsim pe Nică la râu. Alături este redată și scena când rămâne fără haine, una dintre cele mai amuzante și memorabile întâmplări din istorie.”

Peretele a fost pictat de o echipă de artiști stradali, care au ales să rămână anonimi, la inițiativa Preturii Sectorului Buiucani.

Potrivit pretorului Vasile Moroi, scopul proiectului este de a înfrumuseța spațiul public, de a aduce arta și literatura română mai aproape de oameni și de a păstra vie opera lui Ion Creangă.

Alegerea tematicii nu este întâmplătoare, muralul fiind amplasat chiar pe strada care poartă numele marelui scriitor.Locuitorii capitalei apreciază transformarea spațiului urban prin artă.

„Foarte frumos. Mie foarte mult îmi place cum orașul nostru se transformă și că se fac tot mai multe murale artistice și desene. Eu singură, ca o persoană care mă ocup de murale, cum am aflat, am decis deodată să vin să văd.”

Unii au recunoscut instant secvențele din „Amintiri din Copilărie”.



„La scăldat dacă nu greșesc. Ceva cunoscut cu cireșe – „La cireși” de Ion Creangă și pupăza.”

Alții însă s-au pus pe gânduri…

„Noi ne uităm și nu putem înțelege. Vedem acolo un câmp, porumb. Mergem și ne uităm, analizăm și nu putem înțelege, dar e foarte interesant.”

Muralul a fost realizat timp de 9 zile și are o lungime de 120 de metri.