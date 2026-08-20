Motociclistul de 25 de ani, implicat în accidentul produs ieri în apropierea localității Chetrosu, raionul Anenii Noi, a murit la spital. Tânărul a fost grav rănit după ce a pierdut controlul motocicletei într-o curbă, a căzut pe carosabil și a fost proiectat într-un automobil. Acesta a fost transportat la spital, însă ulterior a decedat. Informația a fost precizată pentru PRO TV de responsabilii de la poliție.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 15:00. Tânărul a pierdut controlul motocicletei într-o curbă, a căzut pe drum și s-a izbit de un automobil, condus de un bărbat de 60 de ani.

Motociclistul a fost transportat la spital, iar șoferul automobilului a fost testat cu aparatul Dräger, rezultatul fiind negativ.

În urma impactului, mașina și motocicleta au luat foc și au ars aproape în totalitate.

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