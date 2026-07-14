Apa și canalizarea s-ar putea scumpi în Chișinău. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune majorarea tarifelor, însă cu o creștere mai mică decât cea solicitată de Apă-Canal Chișinău.

Potrivit calculelor ANRE, tariful pentru apa potabilă ar urma să crească de la 12 lei și 99 de bani la 13 lei și 99 de bani pentru un metru cub. Pentru serviciul de canalizare, tariful propus este de 7 lei și 40 de bani, față de 5 lei și 63 de bani în prezent.

În total, consumatorii casnici ar urma să achite 21 de lei și 39 de bani pentru un metru cub de apă și canalizare, cu 2 lei și 77 de bani mai mult decât plătesc acum. Apă-Canal Chișinău solicitase tarife și mai mari, însă ANRE a propus valori mai mici. Decizia finală urmează să fie luată în ședință publică. Tarifele actuale au fost aprobate în martie 2025.

Tarife Apă și canalizare

Acum Propunerea ANRE

Apă potabilă 12,99 lei/m³ 13,99 lei/m³

Canalizare 5,63 lei/m³ 7,40 lei/m³