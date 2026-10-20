Agenția Proprietății Publice va organiza noi licitații pentru privatizarea a patru întreprinderi de stat: Hotelul „Zarea”, întreprinderea experimentală chimică „Izomer”, întreprinderea editorial-poligrafică „Știința” și editura didactică de stat „Lumina”.

Potrivit APP, la expirarea termenului de înscriere la licitațiile anterioare nu a fost depusă nicio cerere de participare.

Înainte de organizarea noilor licitații, reprezentanții Agenției vor analiza aspectele care au prezentat interes pentru potențialii investitori în cadrul discuțiilor desfășurate anterior.

„Agenția Proprietății Publice va continua să promoveze aceste oportunități, cu obiectivul de a atrage capital privat și de a susține dezvoltarea întreprinderilor", precizează APP în comunicat.

Deocamdată, Agenția nu a anunțat datele la care vor fi organizate noile licitații.