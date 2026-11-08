În timp ce temperaturile nocturne au coborât sub zero grade, 294 de blocuri locative din Chișinău rămân neconectate la agentul termic. Potrivit Termoelectrica, administratorii acestor clădiri nu au depus solicitări pentru conectarea la încălzire.

Potrivit Termoelectrica, peste 40 de blocuri au fost conectate la încălzire pe parcursul zilei de 7 noiembrie, în toate sectoarele capitalei.Totodată, pentru astăzi, alte cinci echipe tehnice sunt mobilizate pentru a continua conectarea locuințelor la agentul termic.

Responsabilii instituției susțin că sunt pregătiți să conecteze toate blocurile, însă administratorii trebuie să depună mai întâi solicitările necesare.

Nu aveți căldură în apartament? ANRE explică cine este responsabil de conectarea blocurilor

Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu precizări și a subliniat că lipsa mecanismului de repartizare a consumului de energie termică nu mai poate fi invocată drept motiv pentru amânarea conectării unui bloc la încălzire.

ANRE a precizat că administratorii blocurilor aveau obligația să prezinte mecanismul de repartizare a consumului de energie termică până la 1 octombrie. În cazul în care acesta nu a fost prezentat la timp, începând cu 1 noiembrie, blocul trebuie conectat la sistemul centralizat, iar consumul se repartizează conform regulilor stabilite în anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 281/2024.

Astfel, absența acestui mecanism nu justifică întârzierea furnizării căldurii. ANRE anunță că a primit mai multe reclamații privind întârzierile la conectare și le amintește locatarilor că pot cere explicații administratorilor și pot sesiza instituțiile responsabile.

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Cele mai reci nopți sunt prognozate pentru 8 și 9 noiembrie, când mercurul din termometre va coborî până la minus 5 grade. Cele mai scăzute valori vor fi înregistrate spre dimineață, între orele 2 și 5.