Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit procurorilor anticorupție, acesta ar fi pretins și primit, în mod repetat, 3.110 euro și 7.600 de lei, promițând că poate interveni pe lângă persoane cu funcții de decizie din mai multe instituții publice pentru a rezolva probleme imobiliare și un litigiu civil.

Potrivit materialelor cauzei, bărbatul ar fi susținut că are influență asupra unor factori de decizie și ar fi cerut bani pentru a facilita obținerea unor acte permisive necesare pentru un imobil.

De asemenea, acesta ar fi pretins și primit mijloace financiare pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare și pentru urgentarea examinării unui dosar în instanța de judecată.

În total, suma pe care ar fi primit-o bănuitul se ridică la 3.110 euro și 7.600 de lei, susțin procurorii.

Percheziții la domiciliul bănuitului

Astăzi, procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliul bărbatului. În urma acțiunilor, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.

Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Urmărirea penală continuă.

Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.