Republica Moldova și Ucraina își vor consolida cooperarea în domeniul apărării, inclusiv prin schimb de experiență și utilizarea tehnologiilor testate de armata ucraineană pentru protejarea spațiului aerian. Un acord în acest sens a fost semnat luni, la Kiev, de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său ucrainean, Yevhenii Khmara.

Potrivit autorităților de la Chișinău, documentul va facilita schimbul de experiență și valorificarea soluțiilor tehnologice dezvoltate și testate de Ucraina în condiții de război, în special pentru protejarea spațiului aerian.

Acordul a fost semnat în contextul riscurilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care afectează și Republica Moldova.

De ce este important acordul pentru Republica Moldova?

Premierul Vasile Tofan, aflat la Kiev, a declarat că de la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de peste 100 de ori, iar drone și fragmente de proiectile au căzut pe teritoriul țării.

„Moldova este și va rămâne un stat pașnic și neutru. Dar neutralitatea nu înseamnă să fim lipsiți de apărare. Datoria noastră este să protejăm pacea și siguranța cetățenilor noștri”, a declarat Vasile Tofan.

Nosatîi: „Vom avea acces la tehnologii și soluții pentru consolidarea apărării”

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat anterior la o emisiune că documentul ar permite inclusiv transferul de tehnologii pentru producerea dronelor și dezvoltarea sistemelor de apărare. Totodată, el a mai spus anterior că proiectul, care va permite producerea, nu doar de drone, dar și muniții, tehnică militară, se află în ultima etapă de consultări. Odată cu primele discuții, în spațiul public au apărut informații despre o presupusă fabrică clandestină de drone, negate de autorități. Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern și apoi examinat de Parlament.

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Între timp, și premierul Vasile Tofan susține că există deja un „interes mare” din partea investitorilor pentru fabricarea dronelor și a altor tipuri de armament în Republica Moldova. Premierul a declarat că Republica Moldova dispune și de competențele necesare pentru dezvoltarea acestui domeniu.

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