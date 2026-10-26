Irina Gutnic se alătură Platformei Național Liberale, proiectul politic care reunește Partidul Național Liberal, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Liga Orașelor și Comunelor. Anunțul a fost făcut de fostul viceprimar, după ce, în luna mai, a anunțat că părăsește Mișcarea Alternativa Națională, formațiunea condusă de primarul capitalei, Ion Ceban.

„Misiunea primită din partea acestora, și anume de a mă implica în procesul de coordonare și consolidare a relației celor trei partide cu societatea civilă, cu reprezentanții administrației publice locale, cu personalități publice, de a mă implica în procesul de consolidare a forțelor proeuropene, este o onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate”, a declarat Gutnic.

Aceasta a subliniat că cetățenii au nevoie de o clasă politică responsabilă, capabilă să ofere soluții concrete problemelor cu care se confruntă societatea.

„Clasa politică autohtonă are nevoie de o resetare, de un nou început. Trebuie restabilită încrederea cetățenilor în capacitatea clasei politice de a administra corect treburile publice și de a oferi un trai decent într-un stat cu adevărat democratic”, a afirmat viceprimarul.

Congresele de fuziune, programate pentru 29 noiembrie

Potrivit calendarului prezentat, cele trei formațiuni urmează să organizeze congresele de fuziune pe 29 noiembrie 2026. Congresul noului partid este preconizat pentru începutul anului 2027, când vor fi stabilite organele de conducere și vor fi desemnați candidații pentru alegerile locale generale din același an.

Noua formațiune își propune să participe la alegerile prezidențiale din 2028 și la cele parlamentare din 2029 ca o forță politică consolidată.

Gutnic reclamă restricționarea accesului în biroul de la Primărie

În cadrul conferinței, Irina Gutnic a vorbit și despre situația sa la Primăria Chișinău. Potrivit acesteia, deși a obținut o hotărâre judecătorească privind restabilirea în funcția de viceprimar, accesul în biroul de serviciu i-a fost restricționat, iar ulterior i-a fost comunicată o nouă dispoziție de încetare a raporturilor de serviciu.

Reprezentanții platformei au calificat măsura drept ilegală și și-au exprimat solidaritatea cu aceasta.

Gutnic a precizat că a depus săptămâna trecută o cerere prealabilă prin care a solicitat suspendarea celei de-a doua dispoziții de eliberare din funcție. Ea susține că își continuă activitatea în serviciul locuitorilor capitalei, fiind prezentă la ghișeul unic al Primăriei și în sectoarele municipiului.

Totodată, viceprimarul a anunțat că va lansa o platformă online prin intermediul căreia cetățenii vor putea transmite petiții și solicita sprijin pentru soluționarea problemelor comunității.

„Pentru a discuta cu cetățenii, pentru a le fi alături, pentru a încerca să găsesc soluțiile la problemele cu care se confruntă, nu am nevoie de un birou. Ion Ceban poate să-mi ia biroul, poate să-mi restricționeze accesul în clădire, însă Ion Ceban nu-mi poate lua ideea pentru care mi-am propus să lupt”, a declarat Irina Gutnic.

Aceasta a mai menționat că probele privind neregulile semnalate anterior au fost prezentate organelor competente și că informațiile vor fi făcute publice în măsura permisă de lege și de rigorile urmăririi penale.

Gutnic, a depus în mai cererea de părăsire a Partidului MAN

La 14 mai 2026, fostul viceprimar al capitalei, Irina Gutnic, a depus cererea de părăsire a Partidului Mișcarea Alternativa Națională și de retragere din funcția de președinte al Organizației Teritoriale Chișinău MAN. Despre asta, Gutnic a anunțat pe pagina sa de Facebook.

Irina Gutnic, acuzații grave în adresa lui Ion Ceban

La 13 mai, în cadrul unei conferințe de presă, Irina Gutnic, a lansat acuzații grave la adresa primarul Ion Ceban. Aceasta a spus că problemele municipiului nu doar că nu sunt soluționate, ci se agravează din cauza unui „sistem care produce probleme și le acoperă”. Gutnic a afirmat că a fost demisă ilegal din funcție, anunță că va contesta decizia în instanță și declară că părăsește partidul Mișcarea Alternativa Națională. Totodată, fostul viceprimar a vorbit despre „teroare” în primăria Chișinău și spune că funcționarii ar fi obligați să lucreze pentru PR-ul edilului capitalei.

Gutnic părăsește MAN

Tot la 13 mai, Irina Gutnic a anunțat că părăsește partidul Mișcarea Alternativa Națională

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Reacția lui Ion Ceban

Ion Ceban a reacționat la acuzațiile lansate de Irina Gutnic, afirmând că nu va comenta „supărarea” unei persoane care și-a pierdut funcția. Edilul a spus că a informat-o personal despre demisie și a acuzat-o că ar executa indicații venite „din extern”, la fel ca fostul vicepremier Andrei Spînu. Responsabilii din PAS au spus că nu vor comenta declarațiile lui Ceban.