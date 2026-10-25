Mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova, inclusiv depunerea și emiterea actelor permisive, rămân temporar indisponibile și luni, 26 octombrie, după noi tentative de accesare forțată a sistemelor guvernamentale. Circa 15 specialiști în securitate cibernetică lucrează fără întrerupere pentru a securiza infrastructura și a restabili serviciile.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, Agenției pentru Securitate Cibernetică și Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, noaptea trecută, în jurul orei 02:00, specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a mai multor servicii publice guvernamentale.

Mai multe servicii, deconectate temporar ca măsură de securitate

Instituțiile precizează că unele servicii au fost deconectate temporar ca măsură de securitate, pentru investigarea incidentelor recente, verificarea infrastructurii guvernamentale și prevenirea unor noi atacuri. Echipele tehnice au lucrat fără întrerupere în perioada 23–25 octombrie.

Autoritățile avertizează că indisponibilitatea unor servicii online poate crea dificultăți pentru cetățeni și companii, mai ales odată cu reluarea activității instituțiilor și creșterea numărului de solicitări online. Reluarea serviciilor va avea loc treptat, după verificarea și securizarea sistemelor.

Printre actele permise care nu vor putea fi solicitate online din cauza atacului:

-Certificat fitosanitar pentru export sau reexport;

-Notificare în comerț;

-Autorizație sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport;

-Notificarea produselor cosmetice;

-Certificat de urbanism pentru proiectare;

-Autorizație de import al medicamentelor înregistrate, materiei prime medicamentoase, al materialelor, al articolelor, al ambalajului primar și secundar utilizate la prepararea și producerea medicamentelor;

-Certificat de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor;

-Certificat de înregistrare a produselor biocide;

-Certificat de acreditare;

-Aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare cu impact asupra sănătății.

Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți la tentativele de fraudă prin apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri. Escrocii se pot da drept reprezentanți ai instituțiilor publice sau ai băncilor și pot folosi date personale, inclusiv numele, prenumele sau IDNP-ul, pentru a câștiga încrederea victimelor.

Autoritățile recomandă să nu fie comunicate parole, coduri de autentificare sau date bancare, să nu fie accesate linkuri suspecte și să nu fie autorizate operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute.

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