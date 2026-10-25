Înscrierea pentru compensațiile la energie începe peste o săptămână, însă autoritățile au bani asigurați doar pentru primele două luni ale sezonului rece. Premierul Vasile Tofan spune că discuțiile cu partenerii externi continuă, iar dacă sprijinul financiar nu va fi obținut, statul va trebui să achite compensațiile din bugetul propriu, ceea ce ar putea însemna mai puțini bani pentru alte domenii.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dacă nu vom găsi banii, toate compensările vor veni din bugetul național.

Deci, va avea un efect bugetar. Asta înseamnă că luăm inclusiv din alte domenii și trebuie să ne forțăm inclusiv pe anumite domenii ca să mai reducem cheltuielile și să eliminăm risipa.”

Premierul a dezvăluit că discuțiile despre bugetul necesar au fost tensionate chiar și în interiorul Guvernului. Miniștrii au cerut bani pentru anul viitor, însă suma totală ar depăși cu mult resursele disponibile.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Au ieșit scântei la Guvern, trebuie să vă spun. În sens bun au ieșit scântei, pentru că am arătat tabloul general: unde suntem noi acum, ce au cerut ministerele pentru anul viitor. Am arătat că, dacă am da la tot ceea ce s-a cerut, gaura ar fi așa și nu vreau să spun cifra, pentru că chiar mă sperie această cifră.”

Deocamdată, Guvernul a alocat 550 de milioane de lei pentru compensațiile din noiembrie și decembrie. Pentru lunile ianuarie, februarie și martie, autoritățile trebuie să identifice alte surse de finanțare. Vasile Tofan nu a precizat din ce domenii ar putea fi reduse cheltuielile dacă banii vor fi luați din bugetul de stat. Anul trecut, statul a cheltuit aproximativ 2,4 miliarde de lei pentru aceste ajutoare.

În acest sezon, suma ar putea fi mai mare, deoarece autoritățile estimează că vor acoperi mai multe gospodării. Înscrierile pentru compensații încep pe 2 noiembrie. Tot atunci, autoritățile vor anunța valoarea ajutoarelor și criteriile de eligibilitate. În sezonul rece 2025–2026, peste 620 de mii de gospodării din Republica Moldova au beneficiat de compensații pentru energie.

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