„Președintele stă la un kilometru și jumătate de noi, dar trăim în lumi paralele”, spun localnicii din apropierea reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai, Rusia. Oamenii se plâng că nu mai au acces la unele locuri unde obișnuiau să înoate, să se plimbe cu barca sau să se odihnească. În ultimii ani, complexul prezidențial s-a extins, iar după declanșarea războiului împotriva Ucrainei, în apropiere au fost instalate tot mai multe sisteme de apărare antiaeriană, potrivit investigațiilor presei internaționale.

„Numai camere și garduri peste tot”, spun oamenii intervievați într-un reportaj publicat de Radio Europa Liberă. La câțiva kilometri de reședința prezidențială, localnicii spun că viața lor s-a schimbat pe măsură ce accesul la lacuri și pădurile din zonă a devenit tot mai dificil.

Anna Șapkina, directoarea bibliotecii locale, spune că reședința se află la aproximativ un kilometru și jumătate de comunitate, dar oamenii trăiesc în realități diferite. Daria Dmitrieva, o învățătoare din localitate, povestește că locuitorii nu mai pot ajunge la unele dintre locurile unde obișnuiau să înoate.

„Nu mai putem merge pe lacul celălalt al lacului să înotăm”.

Potrivit reportajului Radio Europa Liberă, dintr-un sat cu aproximativ o mie de locuitori, aproape 50 de bărbați au fost trimiși pe front. Doar cinci s-au întors în viață, iar toți erau răniți.

O investigație a Centrului „Dosar”, citată în material, arată cum s-a extins treptat teritoriul din jurul reședinței. Potrivit investigațiilor jurnalistice, unele terenuri din zonă sunt înregistrate pe numele Serviciului Federal de Protecție sau al unor companii asociate omului de afaceri Iuri Kovalciuk, apropiat al lui Putin. În ultimii 15 ani, complexul a trecut prin mai multe etape de construcție și extindere.

Securitatea reședinței, consolidată după începutul războiului

În apropierea reședinței de la Valdai au fost instalate tot mai multe sisteme de apărare antiaeriană, pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra unor ținte din Rusia. CNN relata în iulie 2024 că imaginile din satelit arătau instalarea unor sisteme Pantsir-S1 în apropierea complexului, în contextul în care Ucraina își intensifica atacurile la distanțe mari pe teritoriul rus.

Un an mai târziu, în august 2025, o analiză a imaginilor din satelit realizată de serviciul rus al Radio Europa Liberă a identificat cel puțin 12 poziții de apărare antiaeriană în zona reședinței, majoritatea echipate cu sisteme Pantsir-S1. În 2024, jurnaliștii identificaseră doar două asemenea poziții.

O altă investigație a Radio Europa Liberă, publicată în noiembrie 2025, a arătat că Putin folosește birouri aproape identice în trei locații: Valdai, Novo-Ogariovo, lângă Moscova, și Soci. Jurnaliștii au comparat sute de înregistrări video și documente de călătorie și au identificat diferențe minore în decor, care le-au permis să stabilească unde au fost filmate unele întâlniri prezentate publicului drept desfășurate în apropiere de Moscova.