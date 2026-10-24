Operațiune de amploare în Republica Moldova. Mai multe persoane sunt suspectate că ar fi pregătit proteste violente, cu vandalizarea unor obiective strategice. În discuțiile interceptate de oamenii legii, este vizată inclusiv clădirea Parlamentului. Pentru asta, suspecții ar fi încercat să atragă tineri prin intermediul unor conturi false de pe rețelele sociale. Ofițerii de poliție și cei de la SIS, împreună cu procurorii, au făcut mai multe percheziții în Chișinău și în alte regiuni ale țării.

Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi început să recruteze tineri pe profiluri false de pe TikTok, Facebook și Telegram începând cu această lună. Aceștia erau convinși să iasă la proteste violente în schimbul anumitor sume de bani. Poliția a publicat interceptări ale discuțiilor dintre persoanele suspectate că ar fi avut rol de organizator.

„A doua oară când o să fie protestul, deja o să iasă mai mulți. Și chiar dacă la primul protest, poliția o să se *** că huliganism și lucruri de acestea pe care ei le pot aplica, o să înrăiască lumea și mai tare.”

În timpul discuțiilor, suspecții vorbesc și despre vandalizarea unor obiective strategice.

„Chiar dacă se organizează ceva grandios, cel mai bine ar fi de atacat locurile strategice, anumite bunuri ale unor deputați.”

În capturile de ecran, publicate de oamenii legii din grupurile de Telegram, apar discuții despre distrugerea Parlamentului și a altor instituții de stat. Drept exemplu sunt menționate protestele violente din 7 aprilie 2009. Polițiștii, împreună cu ofițeri SIS și procurorii de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au efectuat percheziții la mai multe adrese din Chișinău, dar și alte localități din centrul și nordul țării.

În urma descinderilor ar fi fost identificate informații care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare. Reprezentanții poliției susțin că persoanele suspectate cooperează cu organele de drept.

Am încercat să aflăm dacă a fost cineva reținut sau câți suspecți sunt anchetați, dar atât ofițerii de presă ai Poliției, cât și cei de la PCCOCS, nu ne-au răspuns la apeluri. Nu este clar nici cine ar sta în spatele acestor acțiuni.

Poliția avertizează cetățenii să nu se lase manipulați, iar participarea la acțiuni de instigare la violență sau distrugere a bunurilor, atrage răspundere juridică, inclusiv penală.