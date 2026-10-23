Iurie Radulov a fost extrădat în această seară din Turcia în Republica Moldova și încarcerat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Acesta urmează să-și continue executarea pedepsei cu detențiune pe viață, după ce autoritățile moldovenești au obținut extrădarea sa.

Demersurile pentru readucerea lui Radulov în țară au început în mai 2025, imediat după ce a fost confirmată informația că acesta se afla pe teritoriul Turciei. La 8 mai, Ministerul Justiției a transmis autorităților turce cererea de extrădare, însoțită de toate documentele necesare.

La începutul lunii octombrie 2026, autoritățile turce l-au reținut, iar ulterior Ministerul Justiției din Republica Moldova a expediat o nouă solicitare, prin care a confirmat necesitatea extrădării.

Reîncarcerarea lui Iurie Radulov pune în aplicare o decizie a instanței.

Este vorba despre hotărârea Curții de Apel Nord din 10 aprilie 2025, pronunțată în urma recursului depus de Administrația Națională a Penitenciarelor, prin care a fost anulată încheierea anterioară.

Operațiunea de extrădare a fost realizată prin cooperarea mai multor instituții din Republica Moldova, printre care Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Biroul Central Național INTERPOL, în coordonare cu autoritățile competente din Turcia.

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Căutat pentru crime și tentative de omor

Iurie Radulov, cetățean al Republicii Moldova, era căutat prin Interpol în legătură cu 10 omoruri și 11 tentative de omor. Potrivit presei turce, el este suspectat că ar fi condus o rețea de asasini plătiți care ar fi activat în mai multe țări europene. Aceste acuzații sunt relatate de autoritățile și presa turcă în contextul operațiunii de la Istanbul.

Reținerea din Turcia vine după ce Radulov a părăsit Republica Moldova și a fost dat în urmărire internațională. Acum, autoritățile moldovene urmează să inițieze procedurile necesare pentru aducerea sa în țară, în conformitate cu mecanismele de cooperare judiciară internațională.

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