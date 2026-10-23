Un alt cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea din România, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie. Acesta a avut magnitudinea de 4,0 și a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului din România.

Am încercat să aflăm dacă s-a resimțit și în Republica Moldova, însă responsabilii de la Institutul de Geologie și Seismologie nu au răspuns la apelurile noastre.

Cutremurul s-a produs la ora 01:00, ora României, și a fost localizat în județul Vrancea. Potrivit datelor INFP, epicentrul s-a aflat la aproximativ 50 de kilometri sud de Focșani și 58 de kilometri sud de Buzău.

Două cutremure, resimțite în Republica Moldova

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs miercuri seara, 21 octombrie, în regiunea Moldovei din România, la aproximativ 86 de kilometri sud de Bălți.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost înregistrat la ora 18:03, la o adâncime de 5,7 kilometri. Intensitatea raportată a fost de gradul I.

Epicentrul s-a aflat la 14 kilometri sud-est de Botoșani și la 40 de kilometri est de Suceava.

Cutremur puternic, cu magnitudinea de 4,8

Pe 19 octombrie, Republica Moldova a fost zguduită de un alt cutremur. Efectele s-au simţit în mai multe zone ale ţării, inclusiv în Chișinău. Acesta este cel mai puternic cutremur din zona Vrancea care a avut loc în acest an. Deocamdată, nu se cunoaște dacă vor urma sau nu replici. Anterior, seismul cel mai intens a fost cel din 26 februarie, cu magnitudine de 4,5, notează presa de peste Prut.

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