Un bărbat a fost lovit de un autobuz chiar în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Chișinău. Accidentul s-a produs pe strada Uzinelor din Chișinău și a fost surprins de o cameră de bord. Cu toate acestea, cazul nu a fost înregistrat la poliție deoarece pietonul nu a depus nicio plângere pe șofer.

În imagini se vede cum autobuzul lovește pietonul, iar acesta cade pe drum. Ulerior, între el și șofer a avut loc schimb de replici. Bărbatul nu ar fi depus cerere la poliție.

Reacția Parcul Urban de Autobuze

Responsabilii de la Parcul Urban de Autobuze a declarat pentru PRO TV că sunt la curent cu accidentul produs astăzi și colaborează cu organele de drept. Aceștia ne-au comunicat că la volanul autobuzului se afla un bărbat.

Poliția nu a înregistrat cazul. Șoferul și pietonul s-au înțeles la locul accidentului

Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției ne-au comunicat că nu au înregistrat cazul, întrucât pietonul nu a depus nicio plângere. Potrivit acestora, bărbatul și șoferul au ajuns la o înțelegere la locul accidentului.

Am întrebat poliția dacă se va autosesiza, având în vedere că incidentul putea avea consecințe grave pentru pieton. Reprezentanții instituției ne-au explicat că, în lipsa acordului victimei pentru o examinare medicală și dacă aceasta nu are pretenții față de șofer, nu pot fi stabilite eventualele leziuni corporale.

Poliția atenționează

Poliția le reamintește conducătorilor auto că pietonii au prioritate atunci când traversează regulamentar strada, iar respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic.

Sursă video: Point