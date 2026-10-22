Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit, după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia din capitală. Accidentul s-a produs în această seară, pe o trecere pentru pietoni nedirijată de semafor. După impact, șoferul a părăsit locul accidentului, abandonând automobilul.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, victima a fost lovită de un automobil de marca Skoda, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori.

În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului.

Șoferul a fugit, iar poliția îl caută

După producerea accidentului, conducătorul auto a plecat de la fața locului, lăsând mașina acolo. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.

Accident bulevardul Dacia/ PRO TV

Sursa foto/video: PRO TV