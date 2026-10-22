Doi bărbați, de 43 și 53 de ani au fost trimiși în judecată după ce au omorât cu deosebită cruzime un bărbat, într-un parc din Bălți. Agresiunea ar fi avut loc în urma unor discuții aprinse despre războiul din Ucraina. Unul dintre învinuiți este acuzat și de jaf.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc pe 27 iulie, pe timp de zi. Cei doi i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri în zone vitale, inclusiv la cap și față, provocându-i suferințe fizice intense.

47 de lovituri, dintre care 26 în zona capului

Expertiza a arătat că victima a fost lovită de cel puțin 47 de ori, dintre care 26 de lovituri au fost în zona capului, iar celelalte au provocat răni pe corp, la mâini, picioare și în zona pieptului.

Procurorii mai susțin că, după agresiune, în timp ce victima se afla la pământ, unul dintre bărbați i-ar fi luat telefonul mobil și ar fi plecat de la locul faptei.

Dosarul a fost trimis în instanță, iar cei doi învinuiți ar putea fi pedepsiți cu până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață.