Un cetățean ucrainean, care avea 27 de ani la momentul dispariției, a fost găsit mort pe un câmp din apropierea satului Clocușna, raionul Ocnița, la doar 250 de metri de frontiera cu Ucraina. Cazul datează din iulie 2024, însă a revenit în atenția publică după ce liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a susținut că bărbatul ar fi fost împușcat de polițiștii ucraineni pe teritoriul țării noastre. În replică, poliția a venit cu precizări în care a menționat că expertiza medico-legală nu a identificat leziuni corporale sau urme de împușcătură pe corpul acestuia

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a abordat cazul într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, susținând că bărbatul ar fi fost împușcat în cap de polițiștii ucraineni.

„Om din Ucraina, care fuge de război, împușcat în cap. Nu afirm nimic, doar am să întreb prin acest demers autoritățile noastre care au ascuns astfel de incidente”, a declarat parlamentarul.

Ce spune Poliția

Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat la 13 iulie 2024, după ce Poliția de Frontieră a sesizat, prin intermediul Serviciului 112, descoperirea cadavrului unui bărbat pe un câmp din extravilanul satului Clocușna, raionul Ocnița, la aproximativ 250 de metri de frontiera cu Ucraina.

Identitatea victimei a fost stabilită în urma verificării telefonului mobil găsit asupra acesteia. Bărbatul era cetățean ucrainean și avea 27 de ani la momentul dispariției.

Conform informațiilor acumulate de anchetatori, în perioada 21–24 iunie 2024, acesta ar fi încercat să traverseze ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova.

Expertiza nu a stabilit cauza exactă a decesului

Potrivit raportului de expertiză medico-legală, pe corpul bărbatului nu au fost depistate leziuni corporale sau urme de împușcătură. Totuși, din cauza stării avansate de putrefacție a cadavrului, specialiștii nu au putut stabili cauza exactă a morții.

Poliția precizează că, în urma verificărilor și a examinării materialelor acumulate, nu au fost constatate elemente care să justifice continuarea urmăririi penale.