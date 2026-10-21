Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declară că este gata să accepte înghețarea războiului de-a lungul actualei linii a frontului. Liderul de la Kiev consideră că încetarea focului este o cale realistă spre încheierea conflictului.

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Fox News, după ce jurnalistul l-a întrebat dacă ar accepta un acord de pace care să înghețe situația actuală, în condițiile în care Ucraina ar păstra controlul asupra a cel puțin 75% din teritoriul său.

„Da, acum trebuie să înghețăm conflictul și cred că aceasta este o cale realistă de a pune capăt acestui război”, a răspuns Zelenski.

Liderul ucrainean a adăugat că, după încetarea focului, Kievul va solicita președintelui american și liderilor europeni garanții de securitate. El a subliniat că obiectivul principal este pacea, însoțită de garanții care să prevină noi atacuri.

Două scenarii pentru pacea în Ucraina

În timp ce sprijinul SUA pentru Ucraina este tot mai incert, liderii europeni cred că trebuie să participe direct la negocieri. Potrivit publicației, pe masa discuțiilor ar putea ajunge două scenarii: înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului, în schimbul renunțării Ucrainei la aderarea la NATO, sau cedarea către Rusia a restului teritoriului din Donbas pe care Moscova nu îl controlează, în schimbul aderării Ucrainei la Alianță.

Ambele variante ar putea provoca nemulțumiri în Ucraina, iar europenii nu sunt convinși că Putin le-ar accepta. Liderul rus ar prefera, în schimb, un summit cu Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, care ar putea exclude Ucraina și susținătorii săi europeni de la negocieri.

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În paralel, statele europene caută să reducă dependența de tehnologia americană, inclusiv de serviciile de comunicații prin satelit folosite de armata ucraineană. Un parteneriat anunțat de companiile finlandeze Nokia și Iceye urmărește dezvoltarea unor rețele proprii, însă primele lansări sunt așteptate abia în 2028.

Deși Ucraina depinde în continuare de sprijinul tehnologic american, Zelenski a ales să adopte un ton mai dur față de Trump. Potrivit Financial Times, strategia este riscantă, dar Kievul are tot mai puține alternative.