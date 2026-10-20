„Obiecții în adresa Republicii Moldova nu au fost înaintate”, susține Guvernul de la Chișinău, după informațiile potrivit cărora Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a țării noastre și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Autoritățile precizează că subiectul deschiderii clusterelor de negociere 4 și 5 a fost inclus abia astăzi pe agenda Grupului de lucru al Consiliului UE, iar procedurile pentru avansarea negocierilor sunt complexe.

Potrivit autorităților de la Chișinău, ziua de astăzi a marcat doar prima etapă în examinarea subiectului deschiderii clusterelor 4 și 5, în cadrul Grupului de lucru al Consiliului UE, cunoscut drept COELA.

Procedura presupune mai întâi discutarea raportului de screening și aprobarea scrisorii prin care Consiliul va solicita Republicii Moldova să prezinte poziția de negociere. Ulterior, reprezentanții statelor membre vor discuta și negocia poziția comună a Uniunii Europene pentru fiecare dintre cele două clustere.

Decizia trebuie agreată de toate statele membre

După ce textul va fi convenit în cadrul COELA, acesta va fi transmis spre examinare ambasadorilor statelor membre, în cadrul COREPER II. Dacă toate țările vor ajunge la un acord, documentul va fi adoptat formal de Consiliul UE, iar ulterior va fi convocată Conferința Interguvernamentală.

Guvernul subliniază că procesul este unul complex, iar fiecare stat membru are propriile proceduri interne pentru stabilirea instrucțiunilor transmise reprezentanților săi de la Bruxelles.

„Noi urmărim cu atenție fiecare etapă și suntem în contact permanent cu instituțiile europene și capitalele statelor membre”, au precizat autoritățile.

Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor

Reacția Chișinăului vine după informațiile potrivit cărora Ungaria ar fi blocat, pe 20 octombrie, următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, în cadrul unei reuniuni a experților din cele 27 de state membre.

Potrivit acestor informații, decizia ar fi fost luată în pofida faptului că cerințele formulate anterior de Budapesta ar fi fost îndeplinite.

Citeste si : Kyiv Independent: Ungaria a blocat, fără explicații, următorul pas în negocierile de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina