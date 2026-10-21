Republica Moldova are 1.790 de adăposturi, în care s-ar putea refugia peste 350.000 de persoane, în cazuri de dezastre, război sau calamități naturale. Totuși, nu toate pot oferi protecție în caz de urgență, deoarece unele sunt degradate și au nevoie de reparații și investiții.

Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, dintre cele 1.790 de adăposturi, peste 250 sunt destinate protecției civile și antiradioactive. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Moldova 1.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Vorbim de un număr total de 1.790 de adăposturi, dintre care peste 250 sunt adăposturi cu destinație civilă și antiradioactivă. Din păcate, nu toate din ele corespund standardelor minime, pentru că sunt necesare investiții suplimentare și reparația acestora. Dar din punct de vedere a condițiilor legale pe care Republica Moldova le are, noi avem planuri anuale despre cum autoritățile să gestioneze situații de dezastre și calamilități naturale, dar și instruirea populației generale în așa cazuri”.

În adăposturile echipate există inclusiv truse de prim ajutor. O parte dintre acestea nu corespund însă standardelor minime și nu pot fi folosite pentru adăpostirea populației.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Nu toate din ele corespund condițiilor necesare. În unele cetățenii se pot adăposti, în unele nu, deoarece nu s-a investit o perioadă lungă, ele sunt degradate, și respectiv nu poate oferi protecție. În cele echipate oamenii se pot afla, este trusă de prim ajutor. Dacă vorbim despre apă, oamenii trebuie să aibă elementar o sticlă cu apă cu ei în cazul în care se întâmplă situații urgente”.

Harta adăposturilor din Republica Moldova poate fi consultată pe pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.