După aproape șase luni de criză politică, România și trei premieri desemnați fără succes România are un nou guvern. Luca Niculescu a obținut astăzi votul de încredere al Parlamentului. Noul guvern, dominat de PSD - partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan, a depus acum cîteva minute jurământul și s-a întrunit în prima ședință.

Voturi pentru acordarea încrederii 280.

Luca NICULESCU, PRIM-MINISTRUl ROMÂNIEI: „Vă mulțumesc pentru încredere. Accept cu emoție și responsabilitate acest vot.”



Înainte de vot, de la tribuna Parlamentului, Niculescu anuntase deja prioritățile noului Guvern.

Luca NICULESCU, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI: „Începând de mâine, intrăm direct în urgențe: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe 2027, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR.”



Dincolo de programul de guvernare prezentat de Luca Niculescu, tensiunile poltice acumulate in PSD si PNL au rabufnit.

Social-democrații revin la conducerea Guvernului la cinci luni și jumătate după ce au contribuit la demiterea cabinetului Bolojan. Sorin Grindeanu i-a pus condiții de la început noului premier.

Sorin GRINDEANU, PREȘEDINTE PSD: „Domnule prim-ministru desemnat. Aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți un PSD motivat să schimbe lucrurile. Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ce livrăm oamenilor.”



Ilie BOLOJAN, PREȘEDINTE PNL: „PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama cât de greu îți este, dar cu ce preț pentru țară? PSD deja inventează o "grea moștenire" cu care să-și acopere incapacitatea de a-și onora promisiunile mincinoase.”

UDMR a semnat un acord politic cu Luca Niculescu pentru o perioadă de 6 luni.

Kelemen HUNOR, PREȘEDINTE UDMR: „Este o ultima sansa pentru o Romanie democratica, o Romaniei in care un cetatean se va gasi in siguranta”.



USR a anunțat de la început că nu va vota un guvern PSD.



Radu MIRUȚĂ, DEPUTAT USR: „Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor statului către care vă uitați cu mult jind. Ați avut din '90 până astăzi 18 participări în guverne și 11 premieri.”



Iar parlamentarii AUR nici nu au participat la vot.

Guvernul Niculescu are 18 miniștri, iar PSD revine la conducerea celor mai importante ministere. Social-democrații și-au adjudecat 12 funcții, printre care Internele, Apărarea, Transporturile, Justiția, Sănătatea și Agricultura. Celelalte șase revin unor independenți, inclusiv portofoliul Finanțelor la care ramane Alexandru Nazare.