Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs miercuri seara, 21 octombrie, în regiunea Moldovei din România, la aproximativ 86 de kilometri sud de Bălți.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost înregistrat la ora 18:03, la o adâncime de 5,7 kilometri. Intensitatea raportată a fost de gradul I.

Epicentrul s-a aflat la 14 kilometri sud-est de Botoșani și la 40 de kilometri est de Suceava.

Cutremur puternic în Republica Moldova, cu magnitudinea de 4,8

Pe 19 octombrie, Republica Moldova a fost zguduită de un alt cutremur. Efectele s-au simţit în mai multe zone ale ţării, inclusiv în Chișinău. Acesta este cel mai puternic cutremur din zona Vrancea care a avut loc în acest an. Deocamdată, nu se cunoaște dacă vor urma sau nu replici. Anterior, seismul cel mai intens a fost cel din 26 februarie, cu magnitudine de 4,5, notează presa de peste Prut.

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