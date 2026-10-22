Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice în Republica Moldova. Avertizarea va fi valabilă pe parcursul zilei de mâine de la ora 10:00 până la ora 21:00.

În centrul și sudul țării sunt prognozate averse, care ar putea provoca acumulări de apă pe drumuri și în zonele joase.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile meteo, să fie atenți la pietoni și să păstreze distanța față de celelalte vehicule.

Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile permise, după ce se asigură că o pot face în siguranță.

Duminică, vremea se va încălzi, cu maxime de până la 19 grade în sudul țării și 17 grade în capitală. La mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor scădea din nou, iar maximele ar putea coborî până la 5 grade.