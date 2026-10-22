Rachetele au lovit Kievul în primele ore ale zilei de joi, a declarat un martor al agenției Reuters, iar Ucraina a lansat sute de drone către Moscova în cursul nopții, în timp ce cele două tabere au continuat să lanseze un val de atacuri, în ciuda ultimelor încercări de mediere ale SUA pentru a pune capăt războiului.

Atacurile rusești au rănit 15 persoane și au avariat infrastructura de metrou de pe Podul de Sud de peste fluvial Nipru din capitala ucraineană, limitând totodată traficul în zonă, au declarat autoritățile din Kiev. Atacurile au urmat unui alt atac asupra orașului miercuri seara, în urma căruia șase persoane au fost rănite.

Război în Ucraina/ Profimedia

Un atac rusesc a ucis o femeie și a rănit alte patru persoane în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleh Siniehubov pe Telegram.

De asemenea, o dronă a lovit infrastructura energetică din zona Kremencuk, din regiunea Poltava, a declarat un oficial local pe Telegram, fără a oferi detalii.

Situat pe malul fluviului Nipru, Kremenchuk este un important centru industrial și găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Ucraina.

Zona a fost lovită în repetate rânduri de atacuri rusești, inclusiv un atac din 2022 asupra unui centru comercial aglomerat, în urma căruia au murit cel puțin 21 de persoane.

Sute de drone ucrainene, la Moscova

În Rusia, două persoane au fost rănite în apropierea Moscovei după ce 630 de drone au fost trimise spre capitală în timpul nopții, a anunțat primarul Serghei Sobianin pe Telegram. Majoritatea dronelor au fost doborâte de la distanță mare, a adăugat edilul.

În orașul Lipețk, unde se află o importantă oțelărie la aproximativ 400 km sud de Moscova, un bărbat a fost rănit în urma unui atac asupra unor blocuri de locuințe și a unei unități medicale de către drone, a declarat guvernatorul Igor Artamonov pe aplicația Telegram.

Guvernatorul regiunii centrale Tula, Dmitri Miliaev, a anunțat joi dimineață că apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia a distrus 70 de drone ucrainene și nu s-au înregistrat victime, potrivit TASS.

Rusia a invadat Ucraina în 2022, după ce, cu opt ani mai devreme, anexase peninsula Crimeea de la vecinul său din sud, angajând cele două națiuni într-un conflict care este cel mai sângeros de pe continentul european de la al Doilea Război Mondial încoace, notează Reuters.

Emisarul lui Trump, din nou la Moscova

Cele mai recente atacuri au loc după ce trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, a avut discuții săptămâna aceasta cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a media încetarea conflictului.

La a noua întâlnire cu președintele Rusiei, emisarul SUA Steve Witkoff și-a exprimat recunoștința pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, 73 de ani, un profesor american pensionat reținut în Rusia pentru că ar fi luptat ca mercenar pentru Ucraina.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Witkoff.

Zelenski a declarant miercuri că Ucraina susține propunerea SUA privind organizarea cât mai curând posibil a unor discuții trilaterale cu Rusia și Statele Unite la nivel de negociatori, iar Kremlinul a anunțat că Putin a acceptat reluarea discuțiilor de pace mediate de SUA cu Kievul încă de luna viitoare, scrie hotnews.ro.