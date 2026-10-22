Cumpărăturile online din străinătate și jocurile de noroc vor fi taxate, restaurantele și hotelurile vor plăti un TVA mai mare, iar accizele la motorină și țigări vor crește. Sunt doar câteva dintre modificările prevăzute în politica fiscală pentru anul viitor, votată astăzi de Parlament în lectură finală. Printre prevederi, autoritățile promit scutiri mai mari la impozitul pe venit și facilități la plata facturilor pentru electricitate și gaze. În total, noile măsuri ar urma să aducă la buget peste cinci miliarde de lei, estimează ministerul finanțelor.

Marcel SPĂTARI, PREȘEDINTELE COMISIEI ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE: „Am examinat peste 70 de amendamente parlamentare și peste 110 solicitări din partea mediului de afaceri și altor participanți la consultări. Le-am discutat, am cântărit argumentele și am făcut modificări.” Astfel, după o serie de consultări, proiectul privind politică fiscală și vamală a ajuns astăzi în plen pentru votul în lectura finală. Așadar, potrivit noilor modficări, din 2027, Taxa pe Valoare Adăgată pentru restaurante, hoteluri și serviciile de catering crește de la 8% la 12%. Totodată, impozitul pe dividende va crește de la 6 la 8%, iar băncile și companiile de asigurări vor plăti un impozit pe venit de 18%, față de 12% în prezent”

TAXE MAI MARI DIN 2027

HoReCa: TVA de la 8% la 12%

Dividende: de la 6% la 8%

Bănci și asigurări: de la 12% la 18%

Gospodării țărănești: de la 7% la 12%

O altă schimbare se referă la aplicarea TVA la energia electrică și gaz pentru consumatorii casnici. Este vorba de o taxă de 20% pentru consumul care va depăși un anumit plafon.

Marcel SPĂTARI, PREȘEDINTELE COMISIEI ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE: „Protejăm o parte mai mare din consumul de electricitate. Față de prima versiune, am mărit cu jumătate cantitatea de energie electrică pentru care consumatorii casnici nu vor plăti TVA, de la 100 la 150 kWh pe lună.”

Masura va intra în vigoare de la 1 aprilie anul viitor. O altă prevedere vizează cumpărăturile online din străinătate. De la 1 noiembrie, coletele cu o valoare de până la 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20%, dar și cu o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet. În același timp, vor crește accizele la motorină și produsele din tutun, iar băuturile energizante și cele îndulcite vor fi supuse unor noi accize. Agricultorii au obținut și ei o amânare. TVA pentru grâu, porumb și semințele de floarea-soarelui va rămâne la 8% până la sfârșitul anului viitor, în loc să crească la 12%. Majoritatea modificărilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.