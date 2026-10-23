Primarul de Hîncești, Alexandru Botnari, ne-a oferit câteva detalii despre accidentul în care o fetiță a fost lovită pe o trecere de pietoni din Hîncești. Acesta a spus că cunoaște cine este șoferul și că ar fi fost reținut.

Alexandru BOTNARI, PRIMAR DE HÎNCESTI: „Cunosc acest accident și cine a facut accidentul. Fetița a trecut, mama a așteptat pe partea cealaltă, a trecut drumul și a fost lovită. Șoferul n-a fugit, dacă nu mă greșesc, este închis la poliție”.

De asemenea, primarul a adăugat că în urma loviturii, copilul a fost aruncat și s-a lovit cu capul de bordură.

Totodată, Botnari, a menționat că trecerea de pietoni se află lângă o școală, iar el a dispus ca trecerea să fie evidențiată cu roșu, deoarece este traversată zilnic de sute de copii.

Fetița, în stare extrem de gravă la Institutul Mamei și Copilului

Un copil de 8 ani a fost lovit ieri, pe o trecere de pietoni de la Hîncești. În urma accidentului, acaesta a fost transportată în stare extrem de gravă la Institutul Mamei și Copilului.

Responsabilii de la spital ne-au comunicat că starea copilului și astăzi rămâne a fi foarte gravă.

Am solicitat detalii de la poliție, însă ne-au spus că revin ulterior cu informații.

Citeste si : O fetiță, în stare extrem de gravă la spital, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni din Hîncești