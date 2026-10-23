Momentul accidentului de la Stăuceni, în care un BMW s-a ciocnit cu un autobuz de rută în care se aflau pasageri, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum automobilul ajunge în plin în autobuz.

Din înregistrarea video pare că șoferul BMW-ului se deplasa cu viteză mare înainte de impact.

În urma coliziunii, patru pasageri din autobuz au ajuns la spital pentru investigații medicale, iar ambele vehicule au fost avariate considerabil.

Poliția a inițiat o anchetă.

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Sursă video: TikTok/catalin201447