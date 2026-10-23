Un bărbat de 37 de ani a încercat să ajungă în Republica Moldova, căsătorindu-se fictiv cu viitoarea sa soacră. Cei doi au fost opriți la punctul de trecere a frontierei din Ucraina „Mohîliv-Podilskîi”, unde grănicerii au descoperit că mariajul ar fi fost încheiat doar pentru a-i permite bărbatului să părăsească țara.

Potrivit TSN, cei doi le-au spus grănicerilor că între ei există sentimente adevărate, iar diferența de vârstă de 15 ani nu reprezintă un impediment pentru iubirea lor.

Totuși, în timpul verificărilor amănunțite, cei doi au început să se contrazică și nu au putut răspunde la fel la întrebări simple despre cum s-au cunoscut și cum își organizează viața de zi cu zi.

În cele din urmă, bărbatul a recunoscut că femeia este viitoarea sa soacră și că au încheiat căsătoria doar pentru a ocoli restricțiile în vigoare privind ieșirea din Ucraina.

Grănicerii nu i-au permis bărbatului să treacă frontiera. De asemenea, au sesizat Poliția Națională cu privire la posibile semne ale infracțiunii de trecere ilegală a persoanelor peste frontiera de stat, prevăzută de articolul 332 din Codul penal al Ucrainei.