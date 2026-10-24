După mai bine de 24 de ore de căutări, polițiștii au găsit șoferul care ar fi lovit mortal un pieton pe bulevardul Dacia din capitală și a fugit de la locul accidentului. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore.

Tragedia s-a întâmplat în seara zilei de 22 octombrie, pe bulevardul Dacia din Chișinău. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit, după ce a fost lovit de o mașină, iar șoferul a fugit, abandonând automobilul pe drum. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată că, înainte de a pleca, acesta s-a apropiat de victimă.

În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului.

Șoferul a fost găsit după mai bine de 24 de ore

După producerea accidentului, conducătorul auto a plecat de la locul accidentului, lăsând mașina acolo. După mai bine de 24 de ore, poliția a anunțat astăzi că acesta a fost găsit. Bărbatul are 37 de ani și a fost reținut pentru 72 de ore.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.