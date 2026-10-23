O căruță trasă de un cal a intrat pe un drum proaspăt betonat din localitatea Cărpineni, raionul Hâncești, și a lăsat urme adânci în urma sa. Imaginile au fost publicate pe Facebook și au stârnit indignare în mediul online.

În imagini se vede cum calul pășește cu dificultate prin betonul proaspăt turnat, iar roțile căruței lasă urme vizibile pe drumul aflat în reparație. Imaginile au stârnit reacții în mediul online, iar persoana care a publicat videoclipul a comentat: „Șocul meu este în șoc”.

Primăria a depus o plângere la poliție

Contactat de PRO TV, primarul localității, Mihai Frija, a declarat că este o situație ieșită din comun. Potrivit acestuia, persoanele care se aflau în căruță ar fi fost în stare de ebrietate. Acestea sunt din Cărpineni și au fost deja identificate, iar primăria a depus o plângere în acest caz.

Întrebat de ce zona nu a fost încercuită pentru a împiedica accesul, primarul a spus că au fost instalate și indicatoare, însă acestea nu au fost respectate.

Edilul a precizat că nu este primul drum betonat în cadrul lucrărilor de reparație din localitate și că, la celelalte porțiuni renovate recent, nu au fost înregistrate asemenea incidente.

Primarul a publicat ieri, pe pagina sa de Facebook, un videoclip în care arată cum este betonată ultima porțiune a drumului care leagă regiunea Bucos de Topor, pe unde a intrat și căruța cu cal.

„Lucrările sunt finanțate exclusiv din bugetul local, iar drumul urmează să fie deschis circulației în aproximativ două săptămâni”, a menționat Mihai Frija.

Poliția confirmă că așa caz a fost înregistrat

Poliția a confirmat pentru PRO TV că a fost înregistrată o plângere din partea Primăriei Cărpineni. Cazul este examinat în baza articolului 223 din Codul contravențional, care prevede răspunderea pentru deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulației rutiere și a altor instalații rutiere.

Sursă video: Facebook Violeta Colesnic