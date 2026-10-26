Șoferul de 37 de ani suspectat că a lovit mortal un pieton pe bulevardul Dacia din capitală și a fugit de la locul accidentului, a primit 30 de zile de arest. Decizia a fost pronunțată astăzi în ședința de judecată.

Tragedia s-a întâmplat în seara zilei de 22 octombrie, pe bulevardul Dacia din Chișinău. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit, după ce a fost lovit de o mașină, iar șoferul a fugit, abandonând automobilul pe drum.

Conducătorul auto a fost identificat după mai bine de 24 de ore de căutări și reținut pentru 72 de ore. Astăzi, instanța a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.

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