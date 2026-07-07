Lucrările de reparație a drumurilor din capitală dau peste cap traficul. Mai multe străzi sunt afectate de restricții, iar șoferii pierd zeci de minute, poate chiar ore în ambuteiaje, în special pe Calea Orheiului, unde circulația este îngreunată din cauza lucrărilor de reabilitare.

Una dintre cele mai afectate artere este Calea Orheiului, unde traficul este puternic îngreunat și pune la încercare răbdarea șoferilor.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Aici ambuteiajul începe încă din Stăuceni. Pentu a ajunge pe strada Studenților, a fost nevoi de o oră și 10 minute, timp în care mașinile au înaintat bară la bară.”

„Nu, nu m-am așteptat. Nu am știut că fac reparație că de altfel înconjuram.”

„Mergem în centru, dar clar că ne-au sticat planurile. Nu mai ajungem la timp. E foarte greu.”

„Ca și orice om, avem planuri și timp limitat. Îmi pare rău că așa se întâmplă, dar nu avem încotro.”

Deși înțeleg necesitatea lucrărilor, unii șoferi cred că ar fi existat soluții mai bune.

„-Ar trebui noaptea să lucreze băieții, dar se vede că nu le plătește.

-Vedeți ca o alternativă să se lucreze noaptea?

-Ar trebuit, ar trebui, ca în alte țări, să se lucreze noaptea.”

„Așteptăm, poate s-a rezolva, or finisa cât mai repede și se vor termina ambuteiajele.”

Primăria spune că înțelege disconfortul creat șoferilor și le mulțumește pentru răbdare, precizând că lucrările sunt necesare, deoarece strada Calea Orheiului nu a fost reabilitată capital niciodată. Lucrările au început în urmă cu o lună.

Deși termenul de finalizare este decembrie 2026, autoritățile spun că își propun să încheie proiectul până în septembrie. Lucrările se desfășoară atât ziua, cât și noaptea, însă unele etape pot fi executate doar pe timpul zilei.Între timp, circulația pe strada Veronica Micle, la intersecția cu Pușkin și Vlaicu Pârcălab, este restricționată din cauza lucrărilor de curățare a copacilor, ceea ce le creează dificultăți șoferilor.

„Da, desigur. Vedeți că trebuie să ridic niște acte și nu este efectiv niciun loc de parcare. O doamnă a mers să-mi ia actele. Eu stau și aștept pe propria răspundere, că vine poliția și îmi spune bună ziua.”

În aceste zile au loc lucrări de reparație și pe străzile Muncești, Otavasca, Băcioii Noi.