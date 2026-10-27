Datele asociate unui număr de aproximativ 750.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost afectate în urma unui atac cibernetic, iar autoritățile avertizează că asemenea incidente ar putea deveni tot mai frecvente. Premierul Vasile Tofan susține că atacurile hibride reprezintă o amenințare de mai mulți ani, iar dezvoltarea inteligenței artificiale le poate amplifica amploarea. Șeful Guvernului afirmă că securitatea cibernetică va rămâne o prioritate și că autoritățile trebuie să investească în protejarea datelor cetățenilor.

„Într-adevăr, și în cazul nostru au fost afectate datele la circa 750.000 de IDNP-uri, cu anumite categorii de date care au fost accesate în acest proces”, a declarat premierul, în cadrul conferinței de presă susținute la Chișinău alături de omologul său român, Luca Niculescu.

Potrivit lui Tofan, autoritățile au intervenit asupra serviciilor informatice afectate, iar cele care nu puteau fi restabilite în siguranță au rămas temporar offline.

„Este un subiect de mare prioritate pentru noi și vom continua să ne concentrăm pentru a proteja datele cetățenilor și a nu permite astfel de incidente în viitor. Pentru asta trebuie să investim în securitatea noastră, inclusiv în securitatea cibernetică”, a subliniat șeful Executivului.

„Trebuie să fim gata că astfel de atacuri se vor înmulți”

Premierul a avertizat că Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru intensificarea atacurilor cibernetice, pe care le-a plasat în contextul mai larg al amenințărilor hibride.

„Cred că toată lumea înțelege că atacurile hibride nu au început astăzi, nu au început ieri. Suntem de ani buni de zile ținta atacurilor și realitatea este că, inclusiv în plan cibernetic, trebuie să fim gata că astfel de atacuri se vor înmulți”, a afirmat Vasile Tofan.

Acesta a atras atenția și asupra riscurilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Potrivit premierului, puterea de procesare a algoritmilor poate permite identificarea unor vulnerabilități informatice care ar putea trece neobservate în urma verificărilor obișnuite.

„Trăim într-o epocă în care avem și vom avea tot mai multe astfel de incidente. Este o realitate pe care nu putem să o ignorăm”, a declarat Tofan, explicând de ce apărarea cibernetică trebuie să rămână o prioritate pentru autorități.

Mii de incidente și în Uniunea Europeană

Vasile Tofan a menționat că securitatea cibernetică reprezintă o provocare și pentru statele Uniunii Europene. Potrivit cifrelor invocate de premier, un raport publicat la 22 septembrie de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică arată că în statele membre au fost înregistrate peste 8.000 de incidente de securitate cibernetică, dintre care aproape 2.500 au afectat sectorul public.

În acest context, șeful Guvernului susține că Republica Moldova trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare și să investească în sisteme care să protejeze infrastructura critică și datele personale ale cetățenilor.

Premierul nu a oferit detalii suplimentare despre categoriile exacte de date accesate sau despre autorii atacului cibernetic în cadrul declarațiilor citate.

Citeste si : Atac cibernetic în Republica Moldova: 750 de mii de IDNP-uri, verificate pentru extragerea ilegală a datelor