Pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor tot mai frecvente cu drone, autoritățile pregătesc noi măsuri de protecție a populației. Șeful Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a vorbit la Podcastul Lorenei despre măsurile pregătite pentru protejarea populației, inclusiv o platformă de alertare a cetățenilor și o hartă interactivă a adăposturilor disponibile. Oficialul a oferit explicații și despre modul în care autoritățile au gestionat recentul atac cibernetic.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „- V-am întrebat de atacul cibernetic, dvs cum ați aflat și cum ați reacționat, pentru că din ceea ce am văzut, atacul nu s-a produs într-o oră, ci într-o perioadă mai lungă”.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Până pe data de 26 noi nu am primit doar informații despre o potențială escaladare, dar nu era pe roșu, nu era prevăzută ca o criză, ca un atac cibernetic masiv, dar care nu afectează funcționalitatea statului. În cazul dat, pentru că atacul a avizat mai mult partea legată de cetățeni și datele personale, noi am avut acele instituții responsabile și doar am urmărit situația.”

O altă criză despre care a vorbit Diaconu este cea de securitate. Oficialul avertizează că incidentele tot mai frecvente cu drone au determinat autoritățile să-și revizuiască documentele și planurile care prevăd măsuri pentru protejarea populației.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Nu vorbim de război, criză de război. Vorbim de criză de securitate. Cum mai bine să intervenim pentru ca să putem diminua impactul posibil al căderii unei drone? Și ați văzut, armata întărește pe de o parte capacitatea de interceptare a acestor drone și de informare despre aceste drone. Noi, pe de altă parte, pregătim modulul EVO prin care vom putea să informăm populația despre potențial risc de drone. Acum am început și un lucru mult mai intens, împreună cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Apărării vom lucra pentru a redefini tot ce înseamnă acele ascunzișuri și acele adăposturi pe care le avem, pentru că trebuie să recunoaștem, pe hârtie avem peste 1700 de aceste locuri, în realitate funcționale sunt foarte puține. - Câte sunt? - 80 și ceva? Da, sunt 80 și ceva care pot adăposti oameni în ele.”

Autoritățile au început inventarierea adăposturilor, însă verificările ar putea dura câteva luni. Spațiile urmează să fie împărțite în trei categorii: cele care pot primi imediat oameni și cele care au nevoie de 24 până la 72 de ore pentru a fi pregătite. Ulterior, acestea ar urma să fie incluse pe o hartă interactivă.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Vrem să facem marcarea lor, pentru că până la urmă cetățeanul nu este destul să cunoască că există un adăpost. Trebuie să vadă unde este exact acest adăpost. Adică adăpostul trebuie să fie pe categorie și marcat. Verde, galben, roșu, omul știe. La asta verde mă duc azi. De unde știe omul? Unde e adăpostul? O să le marcăm și acea hartă. Deci, Ministerul de Interne a făcut un infort foarte mare. A pregătit o hartă interactivă cu locurile care potențial pot fi folosite ca de post.”

Până va fi gata această hartă și accesibilă pentru cetățeni trebuie să mai treacă ceva timp, spune Diaconu, fără să ofere un termen concret.

Declarațile au fost făcute în cadrul Podcastului Lorenei, care poate fi urmărit integral pe Youtube.