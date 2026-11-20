Ambuteiajele care au paralizat aseară centrul Chișinăului au declanșat un schimb dur de acuzații între Primărie și Poliție. Ion Ceban susține că un coridor verde de 17 minute a blocat traficul și reclamă lipsa sprijinului polițiștilor pentru dirijarea circulației. Poliția afirmă că a trimis echipaje în cinci intersecții, dar a primit cu aproape șase ore întârziere dispoziția de închidere a străzii Ismail. În replică, oamenii legii îl acuză pe primar că a divulgat traseele și orele de deplasare ale coloanelor oficiale.

Centrul capitalei a fost paralizat aseară. Pe toate străzile principale mașinile circulau bară la bară, iar pe bulevardul Ștefan cel Mare a circulat cu dificultate și trasnportul public. Imagini cu o coloană de troleibuze care stau pe loc au fost publicate pe rețele și de deputatul PAS, Radu Marian.

Călătorii au fost nevoiți să meargă pe jos din cauza blocajelor.

Unul dintre motivele ambuteiajelor a fost închiderea străzii Ismail pentru lucrări de asfaltare, încă de dimineață. Primarul susține însă că blocajele s-au produs abia seara la ora de vârf din cauza trecerii unui cortegiu oficial.

Ion CEBAN, PRIMĂRIA CAPITALEI: „Cei de la PAS au recunoscut că au blocat semafoarele din tot centrul Chișinăului pentru 17 minute, că așa funcționează coridoarele verzi. Tot centrul s-a oprit, deoarece au avut să treacă oameni importanți.”

Primarul a publicat și o poză în care indică orele și traseele pentru coridoarele verzi asigurate aseară pentru escortarea unui demnitar. Poliția spune că Ion Ceban a încălcat protocoalele diplomatice publicând graficul de deplasare al unui demnitar european aflat în vizită la Chișinău.

Ana CHISELIȚA, PURTĂTOR DE CUVÂNT LA INSP: „Ori de câte ori asigurăm escortarea unui demnitar, există anumite protocoale și măsuri de securitate care trebuie respectate cu strictețe. Astfel de informații nu trebuie tratate cu superficialitate, deoarece pot compromite măsurile de securitate și pot crea vulnerabilități care, în anumite circumstanțe, pot avea consecințe grave.”

Într-o altă postare, Ceban afirmă că a cerut în scris sprijin suplimentar pentru dirijarea traficului în zona șantierului de pe strada Ismail, dar Poliția nu ar fi dat curs solicitării. În replică, oamenii legii spun că au primit cererea Preturii Centru pe 18 noiembrie, iar a doua zi au dirijat circulația în cinci intersecții. Totuși, dispoziția de închidere a tronsonului dintre străzile București și Mihail Kogălniceanu a ajuns la inspectorat abia la ora 14:51, deși circulația era oprită încă de la ora nouă. Poliția susține că străzile din apropiere nu au putut prelua întregul flux de mașini deviate.

„Poliția a intervenit pentru fluidizarea traficului, însă gestionarea circulației în asemenea situații presupune și organizarea corespunzătoare a lucrărilor, asigurarea rutelor alternative și coordonarea din timp a instituțiilor responsabile.”