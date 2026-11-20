Casa Albă a confiscat joi, „din motive de securitate” , telefoanele unor jurnaliști aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One după ce acesta a decolat din China spre SUA, scrie AFP, subliniind că aceasta este o măsură extrem de neobișnuită .

„Telefoanele noastre ne sunt confiscate pentru moment din motive de securitate”, a scris jurnalista din „pool”, însărcinată să relateze activitatea președintelui american pentru presa scrisă care nu are jurnaliști în deplasarea respectivă.

„Ni s-a explicat că este vorba de o măsură de precauție necesară în materie de securitate cibernetică împotriva unor eventuale tentative de spionaj”, a mai relatat ea, la scurt timp după aterizarea avionului Air Force One la Joint Base Andrews, lângă Washington, în jurul orei 20:00, ora locală.

Conform unui alt mesaj transmis de „pool-ul” video care îl însoțea, de asemenea, pe Donald Trump, telefoanele mobile de unică folosință utilizate în China de personalul Casei Albe au fost, de asemenea, recuperate pentru a fi distruse sau pentru a li se șterge datele.

Aceste telefoane de unică folosință (burner phones) sunt dispozitive temporare, fără date preînregistrate, utilizate în locul telefoanelor mobile obișnuite pentru a le proteja împotriva eventualelor atacuri cibernetice.

Au fost luate doar telefoanele celor care le-au folosit în China

Conform mesajului „pool-ului” video, mai mulți jurnaliști și-au lăsat telefoanele, computerele și ceasurile inteligente în genți anti-radiații, numite „Faraday bags”, înainte de a ateriza în China miercuri, iar aceste dispozitive nu au fost confiscate la bord joi și au putut fi utilizate în timpul zborului de către proprietarii lor.

Însă jurnaliștii care și-au folosit propriile telefoane mobile în China au fost nevoiți joi să-și depună dispozitivele în aceste „Faraday bags”, menite să împiedice orice urmărire sau furt de date.

Li s-a precizat că le vor putea recupera la sosire.

Air Force One a decolat joi de pe aeroportul din Shenzhen, China, puțin după ora 18:45, ora locală (10:45 GMT), după o întâlnire trilaterală între Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, relatează hotnews.ro