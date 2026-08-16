E carantină în orașul Vulcănești, după depistarea unor focare de pestă porcină africană. Restricțiile sunt în vigoare din 5 august și vor dura 30 de zile.

Pe durata carantinei, specialiștii veterinari verifică porcinele, monitorizează starea de sănătate a animalelor și urmăresc evoluția situației epidemiologice. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinelor și a produselor provenite de la acestea.

Fermierii, îndemnați să respecte măsurile de protecție

Proprietarii sunt îndemnați să-și declare animalele și să anunțe serviciile veterinare despre orice caz de îmbolnăvire sau moarte. Măsurile au fost instituite pentru a limita răspândirea infecției și a preveni apariția unor noi focare.

Identificarea animalelor este gratuită

ANSA reamintește că identificarea și înregistrarea animalelor este un serviciu gratuit pentru exploatațiile nonprofesionale și oferă mai multe avantaje proprietarilor.

Printre acestea se numără posibilitatea obținerii despăgubirilor de la stat în cazul apariției unor focare de boală sau a unor situații excepționale, dar și comercializarea legală a animalelor și a produselor obținute.

Agenția desfășoară în această perioadă acțiuni de informare și sprijin pentru proprietarii de animale, cu scopul de a preveni răspândirea pestei porcine africane și de a proteja gospodăriile și comunitățile locale.

Citeste si : Cinci focare de rabie și pestă porcină, depistate în Republica Moldova. ANSA avertizează fermierii despre riscul răspândirii bolilor și vine cu un șir de recomandări