Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru perioada 7-9 noiembrie un preț maxim de 30,52 de lei pentru un litru de benzină și de 35,73 de lei pentru motorină.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina se ieftinește cu 28 de bani, iar motorina cu 21 de bani față de prețurile stabilite anterior.

Astfel, un litru de benzină va costa 30,52 de lei, iar unul de motorină – maximum 35,73 de lei.

Prețuri stabilite la carburanți/ anre.md

De ce se schimbă prețurile la pompă

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

Citeste si : Tofan, după votul Parlamentului privind starea de urgență: „Pregătirea pentru o criză începe înainte”. Ce amenințări vede Guvernul pentru această iarnă