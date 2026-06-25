Polițiștii din Briceni investighează un caz grav de braconaj, după ce au fost informați despre vânarea ilegală a unor animale sălbatice și au descins într-o gospodărie din oraș, unde au fost descoperiți doi elani împușcați ilegal.

Potrivit poliției, la fața locului au fost identificate mai multe persoane implicate în procesul de tranșare a animalelor, circumstanțe care ridică suspiciuni de încălcare a legislației privind protecția faunei sălbatice.

Pe caz a fost deschis un dosar penal, fapta fiind investigată sub aspectul infracțiunii de vânat ilegal. În cadrul cercetărilor, polițiștii au ridicat mai multe probe relevante, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie supuse expertizei.

La intervenție au participat și specialiști ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate la fața locului.

Poliția anunță că va interveni ferm în toate cazurile de braconaj și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile în cazul oricărei activități ilegale.