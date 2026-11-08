Poliția a venit cu detalii în cazul de braconaj din raionul Dubăsari, semnalat în această dimineață de Garda Națională de Mediu. Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a încercat să fugă de polițiști, a lovit intenționat automobilul de serviciu al acestora și ulterior s-a izbit cu mașina de gardul unei gospodării. Pe caz au fost pornite două cauze penale, inclusiv pentru amenințarea cu moartea.

Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, în extravilanul satului Ustia. Polițiștii desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului când au observat un automobil Ford. Șoferul, un bărbat de 40 de ani, nu s-ar fi conformat somațiilor de a opri și și-ar fi continuat deplasarea.

În timpul urmăririi, acesta ar fi lovit intenționat partea stângă-față a mașinii de serviciu a poliției. Ulterior, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu automobilul de gardul unei gospodării. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Au fost pornite două cauze penale

Pe acest caz au fost pornite două cauze penale: una pentru amenințarea cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu nimicirea bunurilor, iar cealaltă pentru vânatul ilegal.

Bărbatul, originar din Chișinău, a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția precizează că proprietarul a refuzat categoric să prezinte automobilul Ford pentru examinare. În consecință, mașina a fost ridicată.

Poliția continuă cercetările.

Cazul a fost făcut public de Garda Națională de Mediu: braconierii ar fi vânat mistreți

Cazul a fost făcut public în această dimineață de Garda Națională de Mediu. Potrivit lor, braconierii ar fi vânat mistreți. Reprezentantul instituției a mai spus că mașina care fugea de polițiști s-a izbit într-un gard, iar bărbatul care avea arma a fugit prin grădina unui localnic.

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Sursă video: Garda Națională de Mediu