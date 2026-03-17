Autoritățile din Republica Moldova au oferit informații actualizate privind cazul tragic a unei educatoare din Hîncești. Dosarul penal a fost retras de la Procuratura Hîncești, iar copiii implicați frecventează școala și beneficiază de sprijin psihologic. Mama și sora victimei primesc îngrijire medicală, având în vedere starea lor de sănătate.

Pe 18 martie 2026, ANPCV va organiza o ședință a Comisiei naționale pentru cazuri de violență, la care vor participa reprezentanți ai ministerelor, poliției, autorităților locale și ai serviciilor sociale, pentru a analiza lacunele instituționale identificate și a propune soluții pentru prevenirea unor situații similare.

Autoritățile au mai precizat că suspiciunile recente apărute în spațiul public nu se confirmă și că Centrul de Medicină Legală a respectat toate procedurile legale.

ANPCV a verificat suspiciunile apărute în spațiul public de un parlamentar și a constatat că acestea nu se confirmă. Conform informațiilor verificate, Centrul de Medicină Legală a respectat procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare.

Despre cazul educatoarei din Hîncești, care a fost găsită fără suflare pe 3 martie, s-a aflat abia pe 8 martie, iar pe internet au apărut mai multe postări în care se vorbește despre faptul că femeia ar fi fost victima abuzului din partea soțului său.

Cazul a generat un val de reacții, iar în urma scandalului soțul ei și-a dat demisia din funcția pe care o avea în cadrul Consiliului Raional Hîncești și a fost exclus din rândurile partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate.

Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a respins acuzațiile și susține că soția sa ar fi suferit de depresie și că se afla sub supravegherea medicilor psihiatri.

