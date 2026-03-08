Moartea unei educatoare din Hîncești a îngrozit întreaga țară. Organizații și activiști scriu că femeia, care a fost găsită fără suflare marți dimineața, după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, ar fi fost victima abuzului din partea soțului, ani la rând. Aceștia califică cazul drept femicid. Responsabilii de la poliție ne-au spus că pe caz a fost inițiată o anchetă și urmează să fie examinate toate circumstanțele și versiunile care ar fi putut duce la producerea tragediei.

„Nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu”

Mai multe organizații neguvernamentale și activiști, care luptă împotriva violenței asupra femeilor, susțin că moarea femeii nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu, umiliță și control din partea soțului.

COALIȚIA NAȚIONALĂ „VIAȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ”:

„Soțul ei a agresat-o, a degradat-o, i-a limitat accesul la propriii copii și, în cele din urmă, a lăsat-o fără casă, fără sprijin și fără siguranță. Acest bărbat a împins-o spre moarte.

Femicidul nu înseamnă doar omorul direct al unei femei de către un bărbat. El include și situațiile în care violența continuă, amenințările, abuzul psihologic și lipsa protecției instituționale împing o femeie într-un punct fără ieșire. Din păcate, așa a fost și în cazul Ludmilei. Noi putem afirma cu certitudine că în spatele fiecărei instanțe de femicid se află o femeie care a încercat să reziste, să îndure și să găsească o cale de a merge mai departe.”

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE:

„În spațiul public au apărut informații preliminare potrivit cărora femeia ar fi fost victima violenței. Aceste aspecte urmează să fie analizate cu maximă responsabilitate de către instituțiile competente. Astfel de tragedii ne reamintesc cât de important este să nu ignorăm semnalele de violență și cât de vital este ca fiecare femeie să știe că nu este singură și că ajutorul trebuie să ajungă la timp.

Reamintim că în Republica Moldova a fost introdusă în legislație noțiunea de femicid, inclusiv pentru situațiile în care violența sau abuzul pot determina o femeie să recurgă la gesturi extreme, precum sinuciderea.”

Agenția a inițiat demersuri oficiale și a transmis solicitări de informații către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale – inclusiv către structurile teritoriale de asistență socială (ATAS), Procuratura Generală a Republicii Moldova, precum și către autoritățile publice locale din Hîncești și Sectorul Botanica și Râșcani, pentru a analiza modul în care au intervenit instituțiile responsabile.

Astăzi, de Ziua Femeii, mai mulți locuitori din Hîncești au ținut un moment de reculegere și au dat drumul mai multor baloane albe, în memoria educatoarei.

„Gestul nostru va fi simplu și plin de sens: fiecare să aducă un balon alb, pe care îl vom lăsa să se înalțe spre cer, în liniște și respect. Nu va fi un miting zgomotos, ci un rămas bun omenesc, demn și plin de lumină. Acest apel a fost inițiat de femeile din comunitatea hînceșteană, iar noi transmitem mai departe pentru că solidaritatea feminină este extrem de necesară!”

S-a solicitat demisia soțului

Cu un mesaj în memoria femeii, a venit astăzi pe rețelele de socializare și președintele Consiliului Raional Hîncești Nicoleta Moroșanu, care a anunțat că cere demisia soțului femeii, vicepreședinte a Consiliului Raional Hîncești de pe lista PAS. Pentru jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, Moroșanu a spus că decizia „nu se bazează pe presupunerea vinovăției sale, care urmează a fi stabilită de organele de drept, însă consideră că menținerea într-o funcție publică importantă în astfel de circumstanțe nu este oportună”.

Și vicepreședințele PAS Doina Gheman anunță, în această după amiază într-o postare pe facebook, că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale bărbatului, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești.

Doina GHERMAN, VICEPREȘEDINTEL PAS: „Tragedia femeii și a mamei din Hîncești ne îndurerează pe toți. Este cutremurător că detaliile și acuzațiile apar prea târziu pentru a ajuta sau a salva o viață. Este cutremurător și faptul că în Moldova încă se produc asemenea tragedii – când comunitatea nu reușește să acorde ajutorul vital la timp. Acum cazul este în atenția tuturor instituțiilor responsabile. Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate detaliile acestui caz să fie elucidate, deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite, iar cei responsabili să răspundă cu celeritate în fața legii.”

Reacția soțului

Nu am reușit să luăm legătura cu soțul femeii deocamdată. Acesta însă ar fi scris un mesaj pe facebook în memoria soției sale, care însă ulterior l-a șters. Hîncești 24 a reușit să preia mesajul înainte ca acesta să șteargă mesajul.

„Scriu aceste rânduri cu multă durere în suflet. Cuvintele nu pot reda pe deplin emoțiile prin care trec acum, dar voi încerca totuși să mă fac auzit. Voi încerca să evit cuvintele prea încărcate de emoție și să dedic acest mesaj Ludmilei – cea care a fost Mamă, Soție, Fiică si Prietenă. Am pierdut soția mea și mama copiilor noștri. Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și să rămânem uniți în această perioadă atât de grea.

(...) Vă rog doar să respectați durerea unei familii care încearcă să se ridice după o pierdere atât de mare. Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături cu gând bun, cu discreție și cu omenie.”

Unde să ceri ajutor

Femeile din Republica Moldova care se confruntă cu abuzuri pot apela imediat la 112 ,

Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete - 080088008, gratuit, 24/7sau

Centrul de Drept al Femeilor - 373 22 811 999 pentru asistență juridică și psihologică.

De asemenea, se pot adresa la centrele teritoriale de asistență socială.