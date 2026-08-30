Mâine Republica Moldova sărbătorește Ziua Limbii Române. În Piața Marii Adunări Naționale va avea loc Marea Dictare Națională, la care sunt așteptați circa 3.500 de participanți. Seara, pe strada pietonală, va fi organizat un concert de muzică simfonică și corală, cu participarea mai multor artiști din țară. În acest context, traficul rutier va fi restricționat pe mai multe străzi din centrul Chișinăului.

Marea Dictare Națională va începe la ora 9, cu un moment artistic susținut de un cor de copii. Accesul și înregistrarea participanților se va face de la 7:30, iar la 9:30 vor începe să scrie.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV:„Piața Marii Adunări Naționale se va transforma mâine într-o imensă sală de clasă. Sute de bănci au fost deja instalate, pentru ca fiecare participant să se poată așeza și scrie textul selectat de Ministerul Educației și Cercetării, care este ținut în secret.”

În acest context, circulația în Piață a fost sistată din această seară până mâine la ora 12, iar transportul public, redirecționat pe străzile adiacente. Marea Dictare Națională a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în 2023, cu scopul de a promova limba română și de a încuraja utilizarea corectă a acesteia. În acest an, în premieră, vor putea participa și persoanele cu dizabilități de vedere.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În total la ediția din acest an sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții - circa 1000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale.”

La ora 19, pe strada peietonală oamenii sunt invitați la un concert cu muzica simfonică și corală. Pe scenă vor urca Orchestra Simfonică, dirijată de Dumitru Cârciumaru, și Capela Corală Academică „Doina”, condusă de prim-dirijorul Ilona Stepan, dar și mai mulți artiști precum Natalia Barbu, Cătălin Josan, Tania Cergă, Nicu Țărnă, Cristofor Aldea-Teodorovici și Brio Sonores.

Concertul este organizat de primăria capitalei, care anunță că va fi sistată circulația vehiculelor, cu excepția transportului public pe bulevardul Grigore Vieru de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională a Moldovei și tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Aleksandr Pușkin.